Вибух на трасі A11 у Болоньї. Відомі нові подробиці- 06.08.2018 22:38
У Болоньї, Італія на трасі A14 недалік від аеропорту стався потужний вибух, викликаний зіткненням вантажної фури з танкером, що перевозив легкозаймисті хімічні речовини. Момент зіткнення і вибух добре видно на відео, зняте за допомогою автомобільного відеореєстратора. На жаль, через аварію двоє людей загинули, 67 постраждали, серед поранених 11 поліцейскіх.Три людини отримали значні опіки - за їхнє здоров'я борються медики в опікових центрах. На мосту автомагістралі утворився великий провал. Вибуховою хвилею вибило вікна в довколишніх будинках. Незважаючи на те, що під час вибуху був високий вогненний стовп вогню, пожежникам вдалося згасити полум'я досить бистро.Трасса перекрита в обох напрямках, поліція оперативно перенаправила транспорт іншими дорогами.
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