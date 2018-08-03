



На Буковині поліцейські продовжують вилучати нарковмісні рослини - 06.08.2018 14:28

За вирощування конопель порушнику загрожує відповідальність згідно чинного законодавства України.

Фото за посиланням https://goo.gl/Hyddrq

4-го серпня поліцейські Кіцманського відділу поліції в ході проведення операції «МАК-2018» задокументували злочинну діяльність 38-річного місцевого жителя.

На присадибній ділянці одного із домогосподарств у селі Мамаївці поліціянти виявили та вилучили 60 кущів конопель. В подальшому під час детального огляду території, правоохоронці вилучили ще 30 кущів нарковмісних рослин, вирощування яких порушник замаскував на городі.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого частиною 1 статті 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

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