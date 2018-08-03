



Для буковинської казни «єдинники» зібрали Понад 213,7 мільйонів гривень - 06.08.2018 11:43

За сім місяців 2018 року платники єдиного податку – юридичні та фізичні особи поповнили бюджети територіальних громад області на 213,7 млн. гривень, це на 37,1 млн. грн. більше, ніж торік. Слід відзначаити, додатково до завдання від «спрощенців» надійшло 13,5 млн. грн. єдиного податку. Про це інформує очільник Головного управління ДФС у Чернівецькій області Віталій Шпак.

Та продовжує, із загальної суми надходжень більшу половину або 165,5 млн. грн. складають кошти, сплачені фізичними особами – підприємцями. Юридичні особи спрямували до місцевих бюджетів 33 млн. грн. єдиного податку. Внесок сільгосптоваровиробників – платників єдиного податку ІV групи до скарбниць місцевих громад склав 15,2 млн. грн.

Власне, такі результати й засвідчують життєздатність спрощеної системи, оскільки «спрощенці» Буковини дотримуються законодавчих правил та не зацікавлені у наявності боргів перед бюджетом – підсумовує Віталій Шпак.

В цілому в області на спрощеній системі оподаткування працюють – 26,2 тис. фізичних осіб, 2671 юридичних осіб – підприємств та 702 сільгосптоваровиробників.

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