



В Індонезії стався другий землетрус за останній тиждень - 06.08.2018 10:43

На острові Ломбок, що в Індонезії, через землетрус загибла 91 людина, як повідомляє місцева влада. Також за опертивними даними, в результаті землетрусу постраждало щонайменше 209 людей.

На острів було направлено корабель з допомогою, як відзначили військові.

Зазначається, що землетрус потужністю 6,9 бали струснув острів Ломбок увечері 5 ерпня. Метеорологічне, кліматологічне та геофізичне агентство Індонезії повідомило про 120 та навіть більше підземних поштовхів, які стались одразу ж після землетрусу.

Відчутним землетрус був на острові Балі - там загинуло двоє осіб.

Для острову Ломбок в Індонезії даний землетрус став вже другим за останній тиждень. Попередньо поштовхи магнітудою 6,4 бали були зафіксовані 29 липня, що стало причиною загибелі 16 людей, також 160 осіб отримали травми. Сотні будівель були пошкоджені або зруйновані.

Платинова Буковина

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