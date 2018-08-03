Блок Петра Порошенка витратив найбільше грошей на зарплатню

- 06.08.2018 11:43
Блок Петра Порошенка витратив найбільше грошей на зарплатню

Національне агенство по запобіганню корупції представило щоквартальні звіти українських політичних партій стосовно структури, розміру витрат на зарплатню працювників та оренду приміщень. Як виявилось, у зарплати найбільше вкладають в БПП, а Народний фронт найбільше витрачає на оренду.

Одже, за результатами аналізу звіту повідомляється, що Народний фронт витратив  7 582 092, 41 гривень на оренду приміщень, і це - найбільший показник.

Блок Петра Порошенка "Солідарність" вказав витрати на оренду в розмірі 5 590 817, 96 гривень. Далі йде ВО "Батьківщина" з 2 879 047,20 гривень, Самопоміч - 2 328 202,32 гривень, Опозицій блок - 1 774 796,00 гривень, "Укроп" - 1 602 142,08 гривень, аграрна партія України 698 014,98 гривень. Найменше, згідно звіту, витратила на оренду Радикальна партія Олега Ляшка - 232 210,00 гривень.

У Блоці Петра Порошенка працює 695 співробітників, витрати на зарплатню яких склали загалом 13 854 540,92 гривень.

Далі за цим показником йде "Народний фронт" з 7 034 850,70 гривень зарплатні на 645 співробітників. 21 співробітник "Самопомочі" отимали загалом 3 944 738,48 гривень. На зарплатню 254 співробітників Оппоблоку було витрачено 2 758 972,00 гривень. Радикальна партія Олега Ляшка вказує 132 співробітники і витрати на їх зарплатню у розмірі 2 228 677,97 гривень. Розходи Аграрної партії України на 132 співробітники склали 1 295 794,04 гривень. В "Батьківщині вказаний 71 співробітник, і зарплатня склала 868 065,15 гривень. 53 співробітники "Укропу" отримали 473 791,72 гривень зарплатні. Найменші розміри витрат на зарплатню були зафіксовані у ВО "Свобода" - 13 співробітників, які отримали 195 495,69 гривень зарплатні.

Платинова Буковина

Ключові слова: витрати політичних партій україни

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