



Блок Петра Порошенка витратив найбільше грошей на зарплатню - 06.08.2018 11:43

Національне агенство по запобіганню корупції представило щоквартальні звіти українських політичних партій стосовно структури, розміру витрат на зарплатню працювників та оренду приміщень. Як виявилось, у зарплати найбільше вкладають в БПП, а Народний фронт найбільше витрачає на оренду.

Одже, за результатами аналізу звіту повідомляється, що Народний фронт витратив 7 582 092, 41 гривень на оренду приміщень, і це - найбільший показник.

Блок Петра Порошенка "Солідарність" вказав витрати на оренду в розмірі 5 590 817, 96 гривень. Далі йде ВО "Батьківщина" з 2 879 047,20 гривень, Самопоміч - 2 328 202,32 гривень, Опозицій блок - 1 774 796,00 гривень, "Укроп" - 1 602 142,08 гривень, аграрна партія України 698 014,98 гривень. Найменше, згідно звіту, витратила на оренду Радикальна партія Олега Ляшка - 232 210,00 гривень.

У Блоці Петра Порошенка працює 695 співробітників, витрати на зарплатню яких склали загалом 13 854 540,92 гривень.

Далі за цим показником йде "Народний фронт" з 7 034 850,70 гривень зарплатні на 645 співробітників. 21 співробітник "Самопомочі" отимали загалом 3 944 738,48 гривень. На зарплатню 254 співробітників Оппоблоку було витрачено 2 758 972,00 гривень. Радикальна партія Олега Ляшка вказує 132 співробітники і витрати на їх зарплатню у розмірі 2 228 677,97 гривень. Розходи Аграрної партії України на 132 співробітники склали 1 295 794,04 гривень. В "Батьківщині вказаний 71 співробітник, і зарплатня склала 868 065,15 гривень. 53 співробітники "Укропу" отримали 473 791,72 гривень зарплатні. Найменші розміри витрат на зарплатню були зафіксовані у ВО "Свобода" - 13 співробітників, які отримали 195 495,69 гривень зарплатні.

Платинова Буковина

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