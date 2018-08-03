



На Хотинщині - ДТП з загиблими 5 08 2018 - 06.08.2018 09:25

Один з потерпілих помер у лікарні. На місці аварії поліція проводить першочергові слідчі дії, встановлюючи всі обставини та причини автопригоди.

5-го серпня близько 16-тої години на спецлінію «102» надійшло повідомлення про зіткнення автомобілів поблизу села Недобоївці Хотинського району.

Виїхавши на місце ДТП, працівники поліції з’ясували: рухаючись зі сторони Чернівців, легковий автомобіль «Opel» з невідомих поки що причин раптом виїхав на зустрічну смугу. Зачепивши там мікроавтобус «Ford Transit», легковик потім лоб у лоба зіткнувся з мінівеном «Volkswagen Caddy».

На момент зіткненні в автомобілі «Opel» перебувало п’ятеро осіб, а у «Volkswagen Caddy» – троє. З травмами різного ступеню тяжкості усі восьмеро потерпілих були доставлені до лікарні. Серед них і 6-річна дівчинка. Від отриманих внаслідок ДТП травм у реанімації помер 60-річний водій автомобіля «Opel».

За фактом автопригоди слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області

Платинова Буковина, Чернівці

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