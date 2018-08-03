



На Герцаївщині авто врізалось у бетонний заїзд, є постраждалі - 06.08.2018 09:09

В Чернівецькій області в селі Мольниця (Герцаївський район) приблизно о 3:15, неподалік від дитячого будинку сталась серйозна аварія. Автомобіль марки Mercedes врізався у бетонний заїзд.

Очевидці повідомляють, що авто рухалось із надзвичайною швидкістю, через що водій втраив керування транспортним засобом та допустив зіткнення з бетонним заїздом.

На момент аварії в машині перебували троє людей, жителі сіл Байраки та Петрашівка. Постраждалих оперативно доставили до реанімаційного відділення Герцаївської центральної районної лікарні. Стан двох постраждалих лікарі оцінюють як важкий.

Наразі проводиться слідство стосовно вияснення причин та обставин даної аварії.

Платинова Буковина, Чернівці

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