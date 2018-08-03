ЦВК встановила витрати на вибори на рівні майже 4 млн грн

- 03.08.2018 17:38
ЦВК встановила витрати на вибори на рівні майже 4 млн грн

Об’єми витрат на проведення президентських виборів, виборів народних депутатів, депутатів міських рад та мерів, сільських голів, а функціонування Держреєстру виборців затрвердила Центральна виборча комісія. В прес-службі ЦВК повідомили, що об’єми витрат були затверджені по чотирьох програмах для включення в Державний бюджет України на 2019 рік.

Загалом на проведення президентських виборів затвердено суму в розмірі 2 мільйони 354 тисяч 880 гривень, 1 мільйон 949 тисяч 620 гривень на проведення виборів народних депутатів, 247 тисяч 011 гривень на проведення місцевих виборів, а також 223 тисячі 539 гривень на функціонування Державного реєстру виборців.

У зв’язку з підвищенням кількості та рівня кібератак на інформаційні ресурси, об’єкти критичної інфраструктури, було вирішено підвищити об’єм витрат на Держреєстр.

Зазначимо, що вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року, згідно з Конституцією. Про наміри балотуватись у президенти офіційно заявили очільниця "Батьківщини" Юлія Тимошенко, народний депутат України Олександр Шевченко, колишній очільник СБУ Валентин Наливайченко, позафракційний депутат Юрій Деревянко, кошилній голова ДФС Роман Насіров, екс-представник України в тристоронній контактній групі Роман Безсмертний, лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко.

Чинний президент України Петро Порошенко офіційно не заявляв про намір балотуватись на дургий термін. Проте він відзначав, що не планує йти на парламентські вибори.

 

Платинова Буковина

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