В Цюріху поліція закликає взувати собак через спеку

- 03.08.2018 17:10
В Цюріху поліція закликає взувати собак через спеку

В країнах Європи останнім часом панує спекотна погода. В поліцію швейцарського міста Цюріх закликають використовуватии для собак спеціальне взуття, якщо тварини пересуватимуться по розжареному асфальту вдень.

На сторінці у Facebook запропонували уникати прогулянок по асфальту та тривалому перебуванні на сонці, та закликали переносити маленьких собачок на руках, а для представників великих порід придбати спеціальне взуття, що захистить лапи тварини.

Було навіть створено спеціальну поліцейську програму під назвою "Хот-дог", в рамках якої поліція поширює серед населеня інформацію про те, як високі температури впливають на лапи їх улюбленців.

Це літо видалось для Швейцарії надзвичайно спекотним. Нижче 30 градусів температура повітря не опускається, та посуха була зафіксована в декількох регіонах. За таких умов температура асфальту може сягати +50-55 градусів, що дуже згубно сказується на лапах тварин.

Через це поліція закликає перевіряти температуру асфальту тактильно, торкаючись ненадовго тильною стороною долоні поверхні асфальту. Бажано використовувати спеціальне взуття для собак, слідкувати, аби тварини пили достатньо води в спеку та не залишались у замкнених автівках.

Платинова Буковина

Ключові слова: взуття для собак, спека в швейцарії

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