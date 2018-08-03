



Фіщук висловив думку стосовно відставки Каспрука - 03.08.2018 15:53

За словами губернатора Чернівецької області Олександра Фіщука, обідві сторони є винними у ситуації, пов’язаній з відставкою мера. Тобто, тут відповідальність є і на Олексієві Каспруку, і на депутатах міської ради.

Таку відповідь голова Чернівецької облдержадміністрації надав на запитання Надзвичайного та Повноважного посла Швеції в Україні Мартіна Хагстрьома стосовно подій у Чернівецькій міськраді.

Фіщук зазначив, що єдиним виходом з ситуації, що склалася, є позачергові вибори як мера, так і депутатів міської ради. Навіть у тому випадку,я кщо мер поновиться на посаді через суд, це не дозволить налагодити конструктивну роботу в сесійній залі. Губернатор підкреслив, що вже давно час працювати над розбудорвою держави, а не над задополенням власних амбіцій.

Відначимо, що події 26 липня у міській раді, що призвели до дострокового припинення повноважень мера Чернівців Олексія Каспрука, викликали осудження з боку голови Чернівецької ОДА Олександра Фіщука.

Платинова Буковина, Чернівці

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