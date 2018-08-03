Міськрада Чернівців придбала для інспекції з благоустрою квадрокоптер

- 03.08.2018 15:27
Міськрада Чернівців придбала для інспекції з благоустрою квадрокоптер

Інспекція з благоустрою в Чернівцях отримала квадрокоптер, який було закуплено відповідно до рішення міської ради. Про це повідомив начальник інспекції Сергій Обшанський.

За словами головного інспетора з благоустрою, за допомогою квадрокоптера спеціалісти мають виявляти порушників, що спалюють листя в сезон прибирання присадібних ділянок. Перевірки стартують вже з 1 вересня.

Обшанський відзначив, що в інспекції є три пілоти, які будуть працювати над пеервіркою ділянок. Зоною особливої уваги є приватний сектор в Чернівцях, тобто райони Роші, Садгори, Гарячого Урбана. Состереження відтепер будуть можливі не лише з землі, але й з повітря - за допомогою квадрокоптера.

За словами керівника інспекції, за спалювання листя було введено штрафи, і порушників стало значно менше.

В інспекції з благоустрою Чернівців наголошують на тому, що спалювання листя шкодить екології в загальному та зокрема дуже шкідливе для здоров’я людей. Через повітря в організм людини потрапляють продукти розпаду рослиних залишків після спалювання. Це призводить одо пригнічення імунної системи людини, організм не може нормально сприймати вітаміни, неправильно виділяються гормони, та загалом створюються сприятливі умови для утворення пухлин та різних злоякісних новоутворень.

Платинова Буковина, Чернівці

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