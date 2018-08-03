



В Росії звільнили політв’язня Олександра Костенка - 03.08.2018 15:06

Згідно з повідомленням координатора проекту "РосУзник" Яни Гончарової, на волю вийшов український активіст та політичний в’язень Олександр Костенко, раніше засуджений у Криму до ув’язнення терміном на чотири роки.

Гончарова опубліковала відповідне повідомлення на своїй сторінці у Facebook та доповнила допис двома знімками звільненого Костенка. За її словами, вдалось звільнити одного з політичних в’язнів Москви, про якого майже забула Україна.

Відзначимо, що Олександра Костенка заарештували в Сімферополі ще у 2015 році. До цього його було викрадено з Києва та перевезено на територію РФ, Костенку вдалось втекти за допомогою батька в Крим через Керченську протоку. Там вже і відбувся арешт.

Його звинувачували у завданні травм під час подій у Києві у лютому 2014 року колишньому працівнику підрозділу "Беркут". Слідство озвучувало версію, згідо якої Костенко жбурнув каменя у працівника кримського підрозділу "Беркут", а також сберігав у Сімферополі за місцем свого проживання зброю без необхідних дозволів.

Оббвинувачувальний вирок був винесений Костенку в анексованому Криму Київським районним судом Сімферополя, і в якості покарання йому було призначено позбавлення волі терміном на 4 роки та 2 місяці. Покарання українець вібдував в колонії №5 Кировської області, у місті Кирово-Чепецьк.

Платинова Буковина

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