В Афганістані смертники підірвали мечеть під час молитви

- 03.08.2018 14:45
В Афганістані смертники підірвали мечеть під час молитви

Два терористи-смертники скоїли вибух в мечеті на сході Афганістану. Подія сталась під час молитви, і жертвами даного теракту стали мінімум 30 осіб.

Травми різного ступеню важкості отритмали в результаті події понад 100 людей. Відзначимо, що вибух пролунав в шиїтській мечеті в місті Гардез, в адміністративному центрі провінції Пактія, під час традиційної п’ятничної молитви. На даний момент жодне з терористичних угрупувань ще не взяло на себе відповідальність за скоєний злочин.

Також відзначимо, що раніше, 16 липня, під час зустрічі талібів та афганських збройних сил в місті Нангархар також пролунали декілька вибухів. Терорист ініціював вибух автомобіля, попередньо навантаженого вибухівкою. Вибух стався одразу після проголошенням президентом Афганістану Ашрафом Гані заяви про те, що влада подовжує режим припинення вогню з Талібаном.

Того разу в результаті вибуху загинули мирні люди, члени Талібану та афганські військовці, усього 36 осіб. Також 65 людей було поранено. Було оголошено про перемир’я, окрім того, люди відзначали завершення мусульманського священного місяця Рамадан.

Платинова Буковина

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