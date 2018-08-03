Крадія ювелірних виробів оперативно затримали в Новодністровську- 03.08.2018 14:09
Молодик вже неодноразово був судимий за майнові злочини. Однак, так і не став на шлях виправлення. За вчинене йому знову доведеться відповідати на лаві підсудних.
Оперативники Новодністровського відділення поліції під час відпрацювання території обслуговування виявили факт крадіжки з помешкання місцевої жительки. Правоохоронці встановили, що 12-го липня з квартири 51-річної мешканки міста Новодністровськ пропали золотий перстень та ланцюжок, загальною вартістю 5 тисяч гривень.
Провівши ряд заходів, працівники сектору кримінальної поліції викрили раніше судимого 33-річного місцевого жителя, котрий під час виконання ремонтних робіт викрав з будинку потерпілої золоті прикраси.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські перевіряють молодика на причетність до інших аналогічних злочинів на території району.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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