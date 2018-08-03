Канадський телескоп прийняв космічний сигнал невідомого походження

- 03.08.2018 12:46
Канадський телескоп прийняв космічний сигнал невідомого походження

Надсучасний телескоп CHIME у Канаді зафіксував короткий радіосигнал з космосу, отриманий з невідомого джерела.

Йдеться про так званий сигнал Fast Radio Burst, що означає "швидке радіовипромінування", тривав близько кількох мілісекунд.

На частоті нижче 700 Мгц даний сигнал був першим з отриманих, як заявляють вчені. Для швидкого радіовипромінювання дана частота є найнижчою з записуваних за весь час. Джерело сигналу отримало умовну назву FRB 180725A,  вчені відзначають, що воно було надзвичайно потужним.

Вперше FRB-сигнали були виявлені у 2007 році, і вони вважаються вкрай рідкісними. З того часу усього було зафіксовано близько двох десятків схожих сигналів.

Причини виникнення FRB-сигналів досі вивчаються дослідниками. Можливо, сигнал, отриманий канадським телескопом, був відправлений розвиненими позаземними цивілізаціями або ж став відлунням вибуху чорних дір.

Платинова Буковина

Ключові слова: низькочастотний сигнал з космосу, Fast Radio Burst, телескоп CHIME Канада

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