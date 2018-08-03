



Гірські річки річки Буковини зарибили струмковою фореллю - 03.08.2018 12:31

В Держрибагентстві повідомили про проведення робіт з зариблення гірських річок Чернівецької області струмковою фореллю. За словами представників агентства, в такий спосіб можна зберегти та відтворити аборигенні види риб у водоймах.

В ріки Чермош, Путилку та Серет рибним форелевим заводом "Лопушно" було випущено 120 тисяч екземплярів струмкової форелі. Вселяли мальків, середня вага яких склала 1,8 грами. Зариблення водойм відбувалось на території Вижницького та Путильського районів Чернівецької області.

Також у Прут на території села Дубівці Кіцманського району та в Черемош в межах Усть-Путили Путильського району планується вселити до кінця вереня райдужну форель та дунайського лосося.

Усього планується вселити 27 тисяч екземплярів райдужної форелі, а також 3 тисячі екземлярів дунайського лосося, з вагою від 3 грамів та більше.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини