Новий порядок нарахування та сплати ЄСВ

- 03.08.2018 11:05
Новий порядок нарахування та сплати ЄСВ

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що з 26 червня 2018 року набули чинності зміни до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449 (наказ Міністерства фінансів України від 04.05.2018 № 469, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 травня 2018 року за № 645/32097).

Ця Інструкція визначає процедуру нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування страхувальниками, нарахування і сплати фінансових санкцій, стягнення заборгованості зі сплати страхових коштів органами доходів і зборів.

Відповідно до змін розширено перелік платників єдиного внеску, зокрема, з 01.01.2018 платниками єдиного внеску визначено членів фермерського господарства.

Також змінено звітні форми – таблиця 1 Додатка 4 «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та Додаток 5 «Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» (створено уніфіковану форму для платників єдиного внеску визначених пунктами 4, 5, 51 частини першої статті 4 Закону України № 2464).

Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування розміщена на офіційному веб-порталі ДФС у розділі «Законодавство>ЄСВ>Накази» за посиланням:
http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/ediniy-vnesok-na-zagalnoobovyazkove-/-nakazi/72943.html

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина

Ключові слова: сплата єсв, єдиний

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