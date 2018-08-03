Рух на Герцаївському мосту тимчасово припинений- 03.08.2018 10:52
На Герцаївському мосту на Буковині, який об’єднує Герцаївський та Новоселицький райони області, тимчасово перекрили рух транспорту.
Справа в тому, що після рясних дощів на Буковині відбулось підняття води у річках, та на мості сталось просіданни бетонних плит. Це створює аварійну ситуацію.
Через це міст требуватиме ремонту, і покаи що невідомо, скільки він буде закритий для руху транспорту.
Варто зазначити, що Герцаївський міст буквально кілька місяців тому пережив аналогічну ситуацію. Ремонт був проведений в стислі терміни і дуже оперативно.
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