



Суд відмінив рішення про закриття справи проти Гонтеревої - 03.08.2018 10:37

Рішення про можливе закриття справи відносно колишнього керівника Національного банку України було відмінене апеляційним судом Києва. Справа сосується, нагадаємо, можливиїх недостоврниї даних в декларації Гонтаревої.

Відзначимо, що детектив Національного антикорупційного бюро України в берещні виніс постанову про закриття кримінального провадження від 18 серпня 2017 року у зв’язку з відсутністю кримінального правопорушення - декларування недостовірної інформації - у діях Валерії Гонтаревої.

Згідно з постановою про закриття справи, розходи колишньої голови НБУ на відпочинок на Мальдівах в липні 2016 року склали 249,9 тисяч гривень. Ця сума не створює об’єктивної сторони кримінального правопорушення, оскільки не перевищує розмір 250 прожиткових мінімумів для трудоспроможних осіб.

Дане рішення було оскаржене адвокатом Юрієм Харченком в інтересах третьої особи, однак, Соломенський районний суд міста Києва 15 червня відповів відмовою.

Харченко подав апеляційну скаргу, оскільки за його даними детектив НАБУ на час досудового розслідування провів лише одну слідчу дію, а саме - вивчив інформацію стосовно присутності інформації про відпочинок Гонтаревої на Мальдівах в мережі Інтернет. Дана інформація свідчить про те, що вартість проживання в готелі, обраному Гонтаревою, може складати понад 700 тисяч гривень. Однак, детектив дану інформацію не перевірив. Також відзначається, що детектив не проводив допитів жодної особи в рамках цього розслідування,а також не перевірив факт перетину Гонтаревою та членами її родини державного кордону у липні 2016 року.

З доводами адвоката апеляційний суд погодився та признав, що суддя першої інстанції не відзначив неповноту досудового розслідування. У зв’язку з цим постанову детектива про закриття справи стосовно Гонтаревої було відмінено.

Платинова Буковина

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