



Представникам Amnesty International відмовляють відвідати Сенцова - 03.08.2018 10:14

Без пояснення жодних причин представникам міжнародної правозахисної групи Amnesty International російська влада відмовила у відвіданні українського політв’язня Олега Сенцова. Зазначимо, що Сенцов досі тримає голодовку, що розпочалась 14 травня.

За словами голови українського підрозділу Amnesty International Оксани Покальчук, виправдання такій відмові не існує. Стан здоров’я Олега Сенцова через тривале голодування, що продовжується майже три місяці, може непоправно погіршитись. Тож Amnesty International вважають за необхідність навідатись до режисера разом із незалежним медичним експертом, який надасть адепкватну оцінку стану здоров’я українського бранця. Поряд із цим Amnesty International закликає до негального звільнення Сенцова та надання йому доступу до кваліфікованих медпрацівників.

Дмитро Дінзе, який захищає Сенцова у суді, 27 липня заявив, що Сенцов сильно зблід і йому дуже важко рухатись, через що він постійно лягає. Тим часом представники російської сторони відзначають, что у стані Сенцова, який є стабільним, негативної динаміки не спостерігається.

Нагадаємо, що український режисер та активість Олег Сенцов є політичний в’язнем Москви, засудженим за тероризм. Голодування з вимогою про звільнення усіх українських в’язнів в Росії та Криму він оголосив ще 16 травня, і голодує досі. Уповноважений ВР України по правам людини Людмила Денисова щежодного разу не змогла відвідати Сенцова, оскільки у Росії їй в цьому відмовляли.

З проханням про звільнення Сенцова до президента РФ Путіна неодноразово звертались російські культурні діячі - актори, режисери, а також журналісти. Сам же Сенцов не планує звертатись до Путіна по помилування.

Платинова Буковина

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