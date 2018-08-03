



Каспрук відзвітував в декларації про отримані доходи - 03.08.2018 09:29

Колишній мер Чернівців Олексій Каспрук, якого за результатами голосування депутатів міськради відсторонили від посади, відзвітував про власні доходи та витрати в електронній декларації. За сім місяців поточного року його дохід склав понад 353 тисячі гривень.

Електронну декларацію Каспрука можна переглянути в реєстрі НАЗК.



Стосовно житла, в якому проживає Каспрук, він зазначив квартиру площею 81 квадратний метр, що знаходиться у власності його дружини.



Про дружину Антоніну Каспрук в декларації також вказується, що вона володіє 50% від загального капіталу колективного підприємства "Ай Ті груп", зберігає на банківському рахунку 3000 євро.

Власне, колишній мер отримав дохід у розмірі 353 тисячі гривень за сім місяців у вигляді заробітньої плати. З особисто зароблених ним коштів вказаний лице цей дохід, у той час, як дружина задекларувала зарплатню за той же час у розмірі 48,9 тисяч гривень та додатково 13 тисяч гривень від роботи за сумісництвом.

В декларації немає жодного транспортного засобу, яка може бути у власности родини Каспруків.

Платинова Буковина, Чернівці

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