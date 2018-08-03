На Герцаївщині відкрито першу поліцейську станцію

- 03.08.2018 09:18
На Герцаївщині відкрито першу поліцейську станцію

Вона обслуговує 8 населених пунктів, у яких проживає приблизно 12 тисяч населення. Загалом, на Буковині вже працюють шість таких поліцейських станцій.

Остриця – одне з найбільших сіл на території району і є центром об’єднаної територіальної громади. Тому керівництво Герцаївського відділення поліції вирішило першочергово відкрити поліцейську станцію саме тут.

Приміщення для правоохоронців виділила у своїй будівлі Острицька сільська рада. Ремонт, меблі та устаткування теж забезпечила місцева громада. Тепер у цьому «мікровідділенні» поліції приймає громадян дільничний офіцер поліції Олег Слижук і чергує група реагування патрульної поліції.

«Присутність дільничного офіцера поліції на території ОТГ є дуже важливою для населення. Тепер людям зручніше звертатися до правоохоронців і вони можуть швидше вирішити свої нагальні питання», - підкреслив голова Острицької ОТГ Василь Цуркан.

Як розповів начальник Герцаївського відділення поліції Олексій Команеско, до кінця поточного року в районі відкриють ще три поліцейські станції.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: поліцейська станція остриця, поліція буковини

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