На Герцаївщині відкрито першу поліцейську станцію- 03.08.2018 09:18
Вона обслуговує 8 населених пунктів, у яких проживає приблизно 12 тисяч населення. Загалом, на Буковині вже працюють шість таких поліцейських станцій.
Остриця – одне з найбільших сіл на території району і є центром об’єднаної територіальної громади. Тому керівництво Герцаївського відділення поліції вирішило першочергово відкрити поліцейську станцію саме тут.
Приміщення для правоохоронців виділила у своїй будівлі Острицька сільська рада. Ремонт, меблі та устаткування теж забезпечила місцева громада. Тепер у цьому «мікровідділенні» поліції приймає громадян дільничний офіцер поліції Олег Слижук і чергує група реагування патрульної поліції.
«Присутність дільничного офіцера поліції на території ОТГ є дуже важливою для населення. Тепер людям зручніше звертатися до правоохоронців і вони можуть швидше вирішити свої нагальні питання», - підкреслив голова Острицької ОТГ Василь Цуркан.
Як розповів начальник Герцаївського відділення поліції Олексій Команеско, до кінця поточного року в районі відкриють ще три поліцейські станції.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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