Візит посла Швеції в Україні до Чернівців

- 02.08.2018 19:33
Візит посла Швеції в Україні до Чернівців

Перша зустріч в Чернівцях – у шведсько-українській клініці «Angelholm»
2 серпня 2018 року Чернівці відвідав Надзвичайний і Повноважний посол Швеції в Україні Мартін Хагстрьом. Перша зустріч не випадково відбулась у шведсько-українській клініці «Angelholm». Колектив клініки із задоволенням зустрів у своїх стінах пана посла.


Завідувач відділення ортопедії та травматологіїї Білик Сергій Вікторович розповів історію давніх дружніх відносин між лікарями з міста Енгельхольм (Швеція) та Чернівецькими фахівцями, яка почалася ще 1994 року.
Пройшлися клінікою, оглянули кабінети прийому пацієнтів, діагностичні кабінети (МРТ, УЗД, рентгенографії, денситометрії), палати, в яких перебувають післяопераційні хворі, оперблок. Увагу пана посла привернув стенд з дипломами, в яких відзначено особливі моменти розвитку клініки та відзнаки за проведення перших в Україні операцій, нині головним лікарем, Ярославом Васильчишином.

Пан посол в свою чергу розповів в неформальній остановці про мету візиту до Чернівців, висловив зацікавленість у співпраці з Чернівецькою областю, оскільки вже є давнішні стосунки саме з Чернівцями на прикладі клініки «Angelholm».


В ході дружньої бесіди з колективом, пан посол поділився своїми враженнями після екскурсії по клініці: «Я приехал сюда, потому что мой предшественник был на открытии. Мне было интересно посмотреть, как развивается клиника. На меня произвело хорошее впечатление то, что я увидел. Это современная обычная клиника, если говорить со шведской точки зрения. И мне было очень интересно это увидеть, и я рад, что существует такое сотрудничество между вашим городом и шведским городом Энгельхольм».

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Ключові слова: Мартін Хагстрьом, посол Швеції в Чернівцях

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