Водій рейсового автобуса возив пасажирів за підробним посвідченням

- 02.08.2018 17:38
Водій рейсового автобуса возив пасажирів за підробним посвідченням

Викрити порушника вдалося під час проведення на території Буковини профілактичного заходу під умовною назвою «Перевізник».

Учора 1-го серпня працівники сектору реагування патрульної поліції Кельменецького відділу поліції зупинили автомобіль «Mercedes-Benz», що здійснював пасажирські перевезення за маршрутом «Чернівці-Сокиряни».

На вимогу поліцейських 26-річний водій – житель села Тарасівці Новоселицького району – чемно пред'явив документи для перевірки. Правоохоронці одразу помітили, що посвідчення водія схоже на підроблене.

При детальній перевірці співробітники поліції встановили, що водій позбавлений права керувати транспортними засобами і його справжнє посвідчення водія вилучене.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: підробне посвідчення водія, буковина поліція, операція перевізник буковина

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