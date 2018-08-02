Водій рейсового автобуса возив пасажирів за підробним посвідченням- 02.08.2018 17:38
Викрити порушника вдалося під час проведення на території Буковини профілактичного заходу під умовною назвою «Перевізник».
Учора 1-го серпня працівники сектору реагування патрульної поліції Кельменецького відділу поліції зупинили автомобіль «Mercedes-Benz», що здійснював пасажирські перевезення за маршрутом «Чернівці-Сокиряни».
На вимогу поліцейських 26-річний водій – житель села Тарасівці Новоселицького району – чемно пред'явив документи для перевірки. Правоохоронці одразу помітили, що посвідчення водія схоже на підроблене.
При детальній перевірці співробітники поліції встановили, що водій позбавлений права керувати транспортними засобами і його справжнє посвідчення водія вилучене.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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