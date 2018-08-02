



Візит посла Швеції до Чернівців - 02.08.2018 16:31

Надзвичайний та Повноважний посол Швеції в Україні Мартін Хагстрьом перебуває сьогодні, 2 серпня, з візитом у Чернівцях.

В співпраці з Чернівецькою областю посол Швеції виказав значну зацікавленість, особливо він відзначив плани роботи з об’єднаними територіальними громадами.

Заплановано дати старт пілотному проекту з облаштування в області центрів надання адміністративних послуг, координація якого відбуватиметься посольством Швеції в Україні. Фінансову підтримку надасть Шведський уряд.

Пан Хагстрьом також окреслив, у яких напрямках має діяти в подальшому посольство, та відзначив бажання проводити більше зустрічей з керівниками краю стосовно економічної та гуманітарної співпраці.

Платинова Буковина, Чернівці

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