Буковинця в черговий раз затримали за наркотики- 02.08.2018 16:07
Правопорушник неодноразово був судимий за наркозлочини та крадіжки. За скоєне чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.
Уночі 1-го серпня поліцейські Путильського відділення поліції під час патрулювання в селищі Путила зупинили автомобіль «Grand Cherokee» на іноземній реєстрації, під керуванням 30-річного чернівчанина.
Під час огляду салону авта правоохоронці виявили два згортки фольги із подрібненою речовиною світлого кольору та поліетиленовий пакет з таблеткою світло-зеленого кольору.
Також оперативники провели поверхневу перевірку та вилучили у молодика два паперові згортки із речовиною рослинного походження, зовні схожою на «марихуану» й згорток із білою речовиною, подібною на наркотичну. Як пояснив чоловік, вказані речовини він замовив через мережу Інтернет для власного вживання.
Вилучене поліцейські направили для дослідження до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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