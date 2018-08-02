



Буковинця в черговий раз затримали за наркотики - 02.08.2018 16:07

Правопорушник неодноразово був судимий за наркозлочини та крадіжки. За скоєне чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.

Уночі 1-го серпня поліцейські Путильського відділення поліції під час патрулювання в селищі Путила зупинили автомобіль «Grand Cherokee» на іноземній реєстрації, під керуванням 30-річного чернівчанина.

Під час огляду салону авта правоохоронці виявили два згортки фольги із подрібненою речовиною світлого кольору та поліетиленовий пакет з таблеткою світло-зеленого кольору.

Також оперативники провели поверхневу перевірку та вилучили у молодика два паперові згортки із речовиною рослинного походження, зовні схожою на «марихуану» й згорток із білою речовиною, подібною на наркотичну. Як пояснив чоловік, вказані речовини він замовив через мережу Інтернет для власного вживання.

Вилучене поліцейські направили для дослідження до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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