



В Білорусі попав в ДТП туристичний автоубус з українцями - 02.08.2018 13:57

Туристичний автобус міжнародного сполучення, на борту якого перебували громадяни України, потрапив у ДТП на території Біларусі. Подія сталась вранці четверга, 2 серпня, приблизно о 4:30.

Згідно повідомлення, в аварію потрапив автобус Київ - Таллін. Білоруська поліція попередньо повідомляє, що водій автобусу заснув під час кермування. Через це він наїхав на світлову опору, допустив перевертання автобуса на бік. Врешті-решт транспорт злетів у кювет по ходу руху. В автобусі на момент ДТП перебувало 53 особи, з них - громадяни України, Молдови та Росії.

В лікарню було направлено для медичного огляду після аварії 12 людей. Лікарі повідомляють, що ніхто з постраждалих не отримав серйозних ушкоджень в результаті даного ДТП, тож в госпіталізації немає потреби. Тимчасово до готелю було направлено двох туристів.

Державтоінспекція Управління внутрішніх справ Вітебсьвого обласного виконкому повідомила, що для решти пасажирів було організовано резервний автобус, який продовжив рух в кінцевий пункт призначення. Евакуатор за автобусом, що перевернувся, має прибути з Ріги, і обидва водя автобусу лишились поряд із транспортом чекати на нього.

В ДАІ повідомили, що було вивчено показники тахографа, за якими водії мали помінятись о 5:00.

Платинова Буковина

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