



Депутат Брязкало покинув групу Спільними зусиллями - 02.08.2018 13:17

З депутатської групи "Спільними зусиллями захистимо Чернівці" вийшов депутат Чернівецької міської ради Андрій Брязкало.

За словами чиновника, очолив групу Андрій Романчишин, який на момент створення групи, у травні 2017 року, заявлял, що вона відкрита для усіх депутатів та створена для захисту інтересів простих чернівчан.

На той час у групу увійшли Андрій Романчишин, Сергій Греков, Андрій Кавуля, Василь Осачук, Олександр Ставчанський та Андрій Брязкало. З 29 травня минулого року група збиралась лише два рази, за словами Брязкала, і обидві рази депутати оголошували про самоусунення від важливих для міста подій, серед яких - обрання секретаря та питання, пов’язані із мером. Брязкало також відзначмив, що жодне господарське питання дана група жодного разу не розглядала.

Саму групу Брязкало назвав "Спільними зусиллями захистимо фронтовиків", визначаючи, що формування було створене для захисту інтересів не простих жителів, а діячів "Народного фронту".

Платинова Буковина, Чернівці

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