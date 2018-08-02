Під ЧНУ - величезна черга з поступаючих

- 02.08.2018 13:05
Під ЧНУ - величезна черга з поступаючих

Від ранку 2 серпня в Чернівцях перед воротами головного корпусу ЧНУ утворилась величезна черга з абітурієнтів. Вступники жаліються, що черга майже не просувається, і коротшою не стає.

Зазначимо, що 1 серпня стали відомі списки абітурієнтів, рекомендованих для зарахування на навчання на бюджетній основі. Одже, вже наступного дня, тобто, сьогодні, майбутні студенти направились до приймальної комісії вишу з оригіналами документів, аби бути остаточно зарахованим.

Черга просувається здебільшого не для майбутніх студентів, а для бажаючих відвідати резиденцію митрополитів з екскурсією.

За словами проректора ЧНУ імені Юрія Федьковича Романа Петришина, в перші дні після оголошення списків такі черги дійсно мають місце, і таке трапляється не в перше, оскільки практично всі бажаючі прийшли серед перших. Якщо наразі черга просуваться на 3-4 особи, то ближче до обіду такого натовпу точно не буде, як відзначив проректор.

До 18:00 понеділка 6 серпня має відбутись зарахування на навчання за кошти держави.

Платинова Буковина, Чернівці

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