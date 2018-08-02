Доба на Донбасі - 21 обстріл та троє поранених

- 02.08.2018 11:33
Доба на Донбасі - 21 обстріл та троє поранених

Згідно з даними оперативного штабу Операції об’єднаних сил, за минулу добу бойовики влаштували 21 обстріл українських позицій. Важке озброєння супротивник не застосовував.

З боку українських військовців за минулу добу було поранено троє бійців. Окрім того, була відзначена відсутність одного службовця, і сили ООС наразі проводять пошуки.

Відносно обстрілів, бойовики на Донбасі використовували переважно гранатомети, кулемети великих калібрів та стрілецьку зброю, здійснюючи прицільний вогонь. На окремих напрямках використовувалось озброєння бойових машин піхоти. Терористи вдавались до обстрілів позицій в районі Станиці Луганської, Кримського, Травневого, Новолуганського, Мар’їнки, Талаківки, Новомихайлівки, Павлополя, Гнутового та Водяного.

Розвідка повідомляє, що за минулу добу було поранено чотирьох окупантів, такж п’ятеро загинули.

Платинова Буковина

Ключові слова: обстріли в зоні ООС, Донбас ООС

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