Продан влаштовує кадрові перестановки в міськраді

- 02.08.2018 11:27
Продан влаштовує кадрові перестановки в міськраді

Секретар Чернівецької міськради Василь Продан, що тимчасово виконує обов’язки мера міста, оголосив під час чергової сесії міськради про підготовку до кадрових змін.

Продан відзначив, що на посаду директора департаменту житлово-комунального господарства у нього вже є кандидатура, але хто це буде, чиновник поки що не повідомив. Також секретар міськради відзначив, що в цьому департаменті незабаром має бути призначений виконувач обов’язків керівника. 

Конкурс на заміщення вакантної посади директора департамента ЖКГ має відбутись не раніше початку вересня поточного року, і про проведення конкурсу секретар міськради вже дав доручення.

До цього часу керуватиме департаментом виконувач обов’язків, ім’я якого незабаром стане відоме.

Платинова Буковина, Чернівці

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