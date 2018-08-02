



Продан влаштовує кадрові перестановки в міськраді - 02.08.2018 11:27

Секретар Чернівецької міськради Василь Продан, що тимчасово виконує обов’язки мера міста, оголосив під час чергової сесії міськради про підготовку до кадрових змін.

Продан відзначив, що на посаду директора департаменту житлово-комунального господарства у нього вже є кандидатура, але хто це буде, чиновник поки що не повідомив. Також секретар міськради відзначив, що в цьому департаменті незабаром має бути призначений виконувач обов’язків керівника.

Конкурс на заміщення вакантної посади директора департамента ЖКГ має відбутись не раніше початку вересня поточного року, і про проведення конкурсу секретар міськради вже дав доручення.

До цього часу керуватиме департаментом виконувач обов’язків, ім’я якого незабаром стане відоме.

Платинова Буковина, Чернівці

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