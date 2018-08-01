



В Чернівцях започатковано перший дитячий літературний фестиваль - 02.08.2018 09:58

В Чернівцях за ініціативи благодійного фонду "Я Майбутнє України" буде започаткований та проведений перший Міжнародний дитячий літературний фестиваль "Literature Future". Проведення фестивалю заплановане на 15-16 вересня 2018 року.

Початок фестивалю - о 12:00, в якості місця проведенння було обрано Чернівецький національний университет імені Юрія Федьковича.

Усього у фестивалі братимуть участь 100 найталоновитіших дітей з різних регіонів України, які отримають можливість опублікувати свої твори у збірці "Я - майбутнє України. Діти". 20 найкращих творів буде обрано компетентним журі, а також в основний день фестивалю будуть визначені три призові місц. Премія за перше місце складе 10 тисяч гривень, і по 5 тисяч гривень отримамють переможці, що займуть 2 та 3 місця.

Для діток за участі відомих українських авторів в рамках фестивалю будуть проведені цікаві творчі майстер-класи.

Платинова Буковина, Чернівці

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