Радник голови МВС України прибув на Буковину з робочим візитом

- 02.08.2018 09:34
Радник голови МВС України прибув на Буковину з робочим візитом

На Буковині Володимир Мартиненко провів нараду з керівниками територіальних органів системи МВС і зустрівся з місцевими представниками громадськості краю.

У нараді під головуванням радника Міністра внутрішніх справ взяли участь керівники обласних управлінь Нацполіції, прикордонної та міграційної служби, Нацгвардіїї, а також служби з надзвичайних ситуацій. Учасники наради обговорили Стратегію деокупації Донбасу «Механізм малих кроків». «Розроблений Міністерством внутрішніх справ план деокупації передбачає поступове, крок за кроком, повернення територій, людей і державних органів влади», – підкреслив Володимир Мартиненко. – «При цьому, треба пам’ятати, що відновлення української влади на тимчасово окупованих територіях неможливе без тісної взаємодії з громадськістю».

Голова Громадської ради при МВС Володимир Мартиненко також зустрівся з представниками буковинських громадських організацій. Володимир Мартиненко ознайомив присутніх з прикладами успішної співпраці підрозділів МВС з громадськістю в інших регіонах України.

Учасники зустрічі також обговорили шляхи визначення корупційних ризиків, способи запобігання та протидії корупції в діяльності органів і підрозділів, що входять до системи МВС України. Як зазначив Володимир Мартиненко, наразі проводяться заходи з реалізації «Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції». Передбачається, що завдяки Стратегії вдасться сформувати ефективну та системну комунікаційну роботу з суспільством у антикорупційній сфері.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: володимир мартиненко, радник міністра внутрішіх справ україни

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