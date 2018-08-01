Коли в Чернівцях з’явиться маршрут №5а

- 01.08.2018 16:47
Коли в Чернівцях з’явиться маршрут №5а

Новий автобусний маршрут, який поєднає головний корпус ЧНУ із районом заводу "Кварц", може незабаром з’явитись в Чернівцях.

Йдеться про маршрут №5а, який рухатиметься від "Кварцу" через вулиці Південо-Кільцева та Воробкевича, а вже потім буде повторювати маршрут №5.

З пропозицією про впроваждення нового маршруту виступив депута Чернівецкої міської ради Сергій Греков. Депутат відзначив, що з огляду на новий начальний рік, який розпочнеться вже за місяць, було би дуже доречно доповнити транспорту сітку міста новим маршрутом. 

Водночас, згідно з заявою секретаря міськради Василя Продана, що зараз тимчасово виконує обов’язки очільника міста, незважаючи на підтримку депутатів, таке рішення може прийматись лише  виконавчим комітетом міськради. Одже, він запропонував звернутись Грекову безпосередньо до виконкому з даною пропозицією.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: маршрутки чернівці

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