Магнітні бурі на серпень 2018 року

- 01.08.2018 15:42
Магнітні бурі на серпень 2018 року

Декілька магнітних бурь прогнозуються спеціалістами у серпні поточного року. Найбільша геомагнітна активність спостерігатиметься здебільшого в середині місяця.

Слабкі магнітні бурі, вплив від яких на здоров’я та самопочуття буде незначним, очікуються 2, 3, 10, 13 та 14 серпня. У той час люди, в яких є проблеми зі здоров’ям сердця або судин, можуть відчувати погіршення самопочуття.

У період з 16 по 20 серпня очікуються магнітні бурі більшої потужності. Вони чинитимуть вплив на самопочуття метеозалежних людей, а також осіб з хронічними захворюваннями. Крім того, у вказані дні можливі збої у роботі супутникової та мобільної техніки.

Останння за літо магнітна буря, що охарактеризується середньою силою, відбудеться 29 серпня.

Люди похилого віку, пацієнти зі стенокардією та серцевою недостатністю, гіпертонією, артритами та нервово-психічними розладами, є групою ризику стосовно погіршення самопочуття в дні магнітних збурень. Від будь-яких потрясінь та стресових ситуацій протягом магнітних бурь треба берегтись. Також варто дотримуватись здорового способу життя, активно гуляти на свіому повітрі, їсти здорову та коисну їжу, відмовитись від паління та вживання спиртного.

 

Платинова Буковина

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