Instagram може бути небезпечний для життя

- 01.08.2018 15:17
Instagram може бути небезпечний для життя

Чи може бути одна з найпопулярніших у світі програм бути небезпечною для здоров’я? Йдеться про сервіс для обміну фото та відео з елементами соціальної мережі - Instagram. Як запевняють вчені, з тих жінок, які щодня користуються додатком, значна частина частіше стикаєтьс з депресіями, оскільки через завелику увагу до додатку жінка може пропускати прийоми їжі, позвбавляючи організм важливих речовин та мікроелементів.

На сьогоднішній день кількість жінок у віці після 20-30 років, які страждають від дефіцити важливих для здоров’я вітамінів та мінералів, суттєво збільшилась, і така тенденція зберігається. Організму багатьох сучасних жінок не вистачає міді, магнію та калію. оосбливо на здоров’ї та сапомочутті відбивається дефіцит разом із вищенаведеними речовинами йоду, кальцію та заліза.

Справа в тому, що багато жінок під впливом моди з соціальних мереж та того ж Instagram відмовляються від вживання цукру, продуктів з вмістом глютену, зернових та молочних продуктів. В гонитві за струнким тілом та ідеальними пропорціями жінки таку бітву програють, оскільки через бідний раціон вони недоотримують корисні речовини.

Обмеження в їжі, пропуск прийомів їжі та нестача вітамінів та мікроелементів веде до послаблення імунної системи, поганого самопочуття, роздратованості і втоми. У жінок збільшується ризик переломів, виникають проблеми з м’язами, порушується менструальний цикл та навіть може намітитись безпліддя. Окрім того, після тривалого використання Instagram, як показало нещодавно проведене дослідження, у багатьох знижується самооцінка, виникає почуття самотності, депресії.

З надмірним захопленням Instagram пов’язують також нервову орторексію - харчовий розлад, який являє обою нав’язливе прагнення для здорового стилю життя та харчування. Люди при нервовій орторексії надають перевагу, наприклад, смузі на користь повноцінним прийомам їжі, мають обмежений набір дозволених продуктів харчування та відчувають сильну провину, якщо дозволять собі з’їсти щось із "забороненого". Через орторексію людина знову ж таки не отримує в значній кількості необхідні речовини та вітаміни, що відбивається на їх самопочутті, здоров’ї та зовнішньому вигляді.

Платинова Буковина

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