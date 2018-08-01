



Буковинець вчинив злочин проти матері через пияцтво - 01.08.2018 15:10

У Чернівецькій області поліція викрила чоловіка, котрий разом із співмешканкою не раз виносив з будинку матері побутову техніку. Поцуплене правоохоронці повернули власниці. За скоєне крадіям загрожує до п’яти років позбавлення волі.

У липні поточного року до поліції звернулася 51-річна жителька села Василівка Сокирянського району. Приводом для цього стало зникнення з її помешкання електорприладів. Поліцейські дізналися, що поки жінка перебувала на заробітках за кордоном, невідомі особи винесли з її оселі газову плиту, мікрохвильову піч, холодильник та іншу техніку.

Провівши ряд першочергових заходів, оперативники Сокирянського відділення поліції викрили зловмисників. 33-річний син потерпілої разом зі своєю співмешканкою – 33-річною жителькою міста Новодністровськ – шляхом підбору ключа потрапляли в будинок, звідки виносили майно заробітчанки. Поцуплене здавали в ломбард, а на виручені гроші купували спиртне.

Крадії вже неодноразово були судимі за майнові злочини. Правоохоронці повернули жінці викрадені речі. А горе-синові та його подрузі за скоєне прийдеться відповідати на лаві підсудних.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження, передбачені частиною 2 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Слідчі готують клопотання до суду про обрання правопорушникам запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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