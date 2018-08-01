В Чернівцях 1 серпня - штормове попередження

- 01.08.2018 14:45
В Чернівцях 1 серпня - штормове попередження

Український гідрометеорологічний центр повідомляє про штормове попередження в західних областях України, зокрема, в Чернівецькій області.

Буковинців попереджають про небезпеку сильних гроз, рясних дощів, про шквали зі швидкістью 15-20 метрів на секунду та можливий град місцями.

У зв’язку з цим Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Чернівецькій області нагадує жителям Чернівців та краю про правила поведінки під час грози.

Якщо негода застала вас на відкритій місцевості, не можна ні в якому разі ховатись під деревами, особливо, під поодинокими. Якщо ви знаходитесь на відкритому просторі, в якості прихистка краще обрати суху яму або траншею. Чим менше у тіла буде точок дотику із землею, то краще - тобто, краще не лягати, а лиш присісти, злегка нахиливши голову. Варто зазначити, що голова має бути не вище оточуючих вас предметів. Під час грози не варто ховатись у наметах, невеличких будинках та тимчасових спорудах, серед скупчень дерев.

Бігти під час грози також не варто. За перших ознак початку грози одразу ж вимкніть мобільний телефон. Якщо негода застала групу з людей, варто в укритті розсередитись, уникаючи скупчення, аби не дати можливість розряду току (якщо він матиме місце) перейти до інших через контакт. Звузити площу можливого ураження розрядом можна зменшити, тримаючи ноги вкупі під час перебування у сховищі.

Негайно зніміть з себе та віднесіть набезпечну відстань металеві браслети, годинники, інші прикраси та решту металевих предметів - ножі, сокири чи лопати. Їздити на велосипеді під час грози також небезпечно, адже велосипед також здебільшого виготовлений із металу.

В приміщенні під час грози треба тримати зачиненими всі вікна, кватирки та двері. Перебувати треба подалі від них, як і від будь-яких металевих предметів та електроприладів. Приймати душ чи ванну під час грози також неможна. Не треба спілкуватись мобильним під час грози. Якщо вже існує нагальна потреба, то здійснти звінок треба швидко одразу після розряду грому.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: штормове попередження чернівці, грози чернівці 1 08 2018

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