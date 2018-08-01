Податки з пасивних доходів чернівчан збагатили бюджет на 11 млн грн- 01.08.2018 13:22
Упродовж семи місяців цього року пасивні доходи платників, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, додали до державного бюджету 10,9 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів.
Чернівецька ОДПІ нагадує, що оподаткування пасивних доходів у вигляді депозитів запроваджено з серпня 2014 року. На сьогоднішній день ставка податку складає 18%. Слід зауважити, що ставка однаково діє на усіх вкладників. Не має значення ані сума вкладу (депозиту), ані розмір отриманих відсотків.
Звертаємо увагу, що оподатковується не сама сума депозитів, а виплачені відсотки за ними (ст. 167.1, 170.4. Податкового кодексу України).
Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ
Коментарі (0)
Другие новости:
Магнітні бурі на серпень 2018 року Декілька магнітних бурь прогнозуються спеціалістами у серпні поточного року
- 01.08.2018 15:42
- 01.08.2018 15:42
Instagram може бути небезпечний для життя Як запевняють вчені, з тих жінок, які щодня користуються додатком, значна частина частіше стикається
- 01.08.2018 15:17
- 01.08.2018 15:17
Буковинець вчинив злочин проти матері через пияцтво У Чернівецькій області поліція викрила чоловіка, котрий разом із співмешканкою не раз виносив
- 01.08.2018 15:10
- 01.08.2018 15:10
В Чернівцях 1 серпня - штормове попередження Український гідрометеорологічний центр повідомляє про штормове попередження в західних областях України, зокрема, в Чернівецькій області.
- 01.08.2018 14:45
- 01.08.2018 14:45
Мороз не вважає Тимошенко майбутнім президентом України Колишній керівник Соціалістичної партії України та екс-голова Верховної ради України Олександр Мороз
- 01.08.2018 12:32
- 01.08.2018 12:32
Вихідні дні в Україні у серпні 2018 Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, з нагоди святкування Дня Незалежності у українців будуть подовжені вихідні
- 01.08.2018 12:09
- 01.08.2018 12:09
Стан облитої кислотою херсонської чиновниці - стабільно важкий 31 липня на відому активістку та чиновницю Херсонської міської ради Катерину Гандзюк
- 01.08.2018 11:42
- 01.08.2018 11:42
Розпочалась сесія Чернівецької міськради за головуванням Продана На засідання чергової сесії зібрались депутати Чернівецької міської ради, які продовжуватимуть працювати над порядком
- 01.08.2018 11:29
- 01.08.2018 11:29
Російська церква має переписати власну історію - патріарх Філарет Предстоятель Православної Церкви Київського патріархату Філарет розповів, якого удару по Російській православній церкві та Московсовському патріархату
- 01.08.2018 11:01
- 01.08.2018 11:01
Північний потік-2 може бути заблокований санкціями США Санкції США та позиції влади Данії і Німеччини можуть заблокуввати подальше поширення гілки газопроводу "Північний потік-2".
- 01.08.2018 10:39
- 01.08.2018 10:39