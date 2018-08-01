



Податки з пасивних доходів чернівчан збагатили бюджет на 11 млн грн - 01.08.2018 13:22

Упродовж семи місяців цього року пасивні доходи платників, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, додали до державного бюджету 10,9 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів.

Чернівецька ОДПІ нагадує, що оподаткування пасивних доходів у вигляді депозитів запроваджено з серпня 2014 року. На сьогоднішній день ставка податку складає 18%. Слід зауважити, що ставка однаково діє на усіх вкладників. Не має значення ані сума вкладу (депозиту), ані розмір отриманих відсотків.

Звертаємо увагу, що оподатковується не сама сума депозитів, а виплачені відсотки за ними (ст. 167.1, 170.4. Податкового кодексу України).

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини