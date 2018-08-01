



Мороз не вважає Тимошенко майбутнім президентом України - 01.08.2018 12:32

Колишній керівник Соціалістичної партії України та екс-голова Верховної ради України Олександр Мороз прокоментував плани Юлії Тимошенко на президентське крісло. За його словами, очільниця "Батьківщини" не зможе перемогти на майбутніх виборах.

Мороз пригадав, що раніше навіть пропонував Тимошенко зайняти його посаду, коли він був спікером парламенту. Він зазначив, що фаркція БЮТ була відсутня, вимагаючи дострокових виборів, і більша частина парламенту була перекрита синьо-жовтим полотном. Тодішній спікер запропонував скласти свої повноваження та вже наступного дня обрати на пост голови ВР Тимошенко.

Таку пропозицію Олександр Мороз озвучив Олександру Турчинову, тодішній "правій руці" Тимошенко. Наступного дня Турчинов передав, що Тимошенко планує зайняти пост Прем’єр-міністра.

Екс-спікер українського парламенту підкреслив, що для Юлії Тимошенко найбільшими приорітетами є влада та власне матеріальне благополуччя. А людина з такою мотивацією, на його погляд, не може бути президентом України.

Платинова Буковина

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