Розпочалась сесія Чернівецької міськради за головуванням Продана

- 01.08.2018 11:29
Розпочалась сесія Чернівецької міськради за головуванням Продана

На засідання чергової сесії зібрались депутати Чернівецької міської ради, які продовжуватимуть працювати над порядком денним 58 сесії VІІ скликання.

Сесія розпочалась 26 липня, коли одним з головних питань до розглуду було дострокове припинення повноважень мера Чернівців Олексія Каспрука. Того ж дня було було проведене таємне голосування, і 29 голосами "за" повноваження Каспрука в якості мера Чернівців було припинено.

На сесії 1 серпня в якості голови виступає секретар міськради Василь Продан, що тимчасово виконує обов’язки очільника міста.

Серед питань, які розглядатимуться сьогодні в сесійній залі - питання з Рівненською, 10, де квартири одного під’їзду не можуть бути здані в експлуатацію. На сьогоднішній день депутати мають точно виявити, скільки з квартир вже знайшли власників, скільки лишаються, і який відсоток до міського бюджету має сплатити забудовник.

Також серед інших питань до розгляду - зміни в програмі "Сучасне місто", нові правила розміщення зовнішньої реклами в Чернівцях, Статут міського комунального підприємства "Чернівціспецкомунтранс".

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: очільник чернівців, виконуючий обов’язки мера Чернівців, продан замість каспрука

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