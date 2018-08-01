



Розпочалась сесія Чернівецької міськради за головуванням Продана - 01.08.2018 11:29

На засідання чергової сесії зібрались депутати Чернівецької міської ради, які продовжуватимуть працювати над порядком денним 58 сесії VІІ скликання.

Сесія розпочалась 26 липня, коли одним з головних питань до розглуду було дострокове припинення повноважень мера Чернівців Олексія Каспрука. Того ж дня було було проведене таємне голосування, і 29 голосами "за" повноваження Каспрука в якості мера Чернівців було припинено.

На сесії 1 серпня в якості голови виступає секретар міськради Василь Продан, що тимчасово виконує обов’язки очільника міста.

Серед питань, які розглядатимуться сьогодні в сесійній залі - питання з Рівненською, 10, де квартири одного під’їзду не можуть бути здані в експлуатацію. На сьогоднішній день депутати мають точно виявити, скільки з квартир вже знайшли власників, скільки лишаються, і який відсоток до міського бюджету має сплатити забудовник.

Також серед інших питань до розгляду - зміни в програмі "Сучасне місто", нові правила розміщення зовнішньої реклами в Чернівцях, Статут міського комунального підприємства "Чернівціспецкомунтранс".

Платинова Буковина, Чернівці

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