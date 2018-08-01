



Російська церква має переписати власну історію - патріарх Філарет - 01.08.2018 11:01

Предстоятель Православної Церкви Київського патріархату Філарет розповів, якого удару по Російській православній церкві та Московсовському патріархату в Україні завдасть проголошення Української православної церкви автокефальною.

За словами Патріарха Філарета, удар буде дуже значним. Справа в тому, що російській церкві прийдеться в буквальному сенсі переписувати власну історію. Так, історія російської церкви буде починатись з 1488 року, оскільки з часів хрещення Русі брати початок вона не може. Саме у 1448 році російська церква відокремилась від Київської митрополії. Цікаво, як зазнчає Філарет, що у 1948 році Москва визнала факт відокремлення - під час святкування 500-річчя автокефалії російської церкви. Таким чином, російська церква буде вважатись молодшою за українську, історія якої починається не з Х, а з ХV століття.

Окрім того, за словами Патріарха Філарета, незаважаючи на різноманітні заяви російських політиків, Україна ніколи не була частиною Росії, і ніколи нею не стане. Філарет підкреслив, що в давні часи існувала Київська Русь, тод як Росії не було, і лише пізніше була створена держава Московія, яка до Русі немає ніякого віднношення. За словами Патріарха, навіть Крим у свій час перейшов до влади Русі, після того, як на півострові князь Київський Володимир переміг візантійське військо. Це все разом означає, що історію має переписувати не тільки російська церква, але й вся російська держава.

Відзначимо, що Верховна Рада України 19 квітня 2018 року затвердила постанову про звернення президента України Петра Порошенко до Вселенського Патріарха Варфоломія стосовно надання Українській православній церкві автокефалії. Необхідні для цього процери Вселенський Патріарх розпочав трохи згодом.

Платинова Буковина

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