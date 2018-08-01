Петицію про обмін політв’знями підписали 50 тис осіб

- 01.08.2018 10:07
Петицію про обмін політв’знями підписали 50 тис осіб

Понад 50 тисяч осіб підписали петицію на підтримку обміну політичними в’язнями між Росією та Україною.

Відзначимо, що дана петиція була створена в квітні цього року після оголошення українського режисера та політичного в’язня Кремля Олега Сенцова про голодування. Автором петиції витсупив Олександр Рекубратський, біолог в Дмитрова. В тексті петиції висловлена вимога до Москви провести обмін політв’язнями у форматі "всіх на всіх".

Варто зазначити, що Рекубратський неодноразово влаштовував олиночні пікети на підтримку Сенцова.

В Росії 14 травня українському режисеру Олегу Сенцову, звинувачуваного в тероризмі, озвучили вирок - позбавлення волі на 20 років. Перебуваючи у колонії, режисер оголосив безстрокову голодовку з вимогою звільнити украхнських політичних в’язнів у Росії. Акції на підтримку Олега Сенцова та інших політв’язнів проводяться по всьому світу.

Платинова Буковина

Ключові слова: обмін політичними в’язнями, звільнення політичних бранців

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