Буковинці пропонували слідчому хабардля пом’яшення покарання- 01.08.2018 09:56
За надання неправомірної вигоди службовій особі чоловіків затримано та поміщено до ізолятору тимчасового тримання.
Не бажаючи відбувати покарання в місцях позбавлення волі за скоєні крадіжки, двоє жителів села Романківці Сокирянського району планували вирішити питання через старшого слідчого місцевого відділення поліції. Чоловіки пропонували правоохоронцю 20 тисяч гривень за сприяння у пом’якшенні покарання. Таким чином зловмисники хотіли уникнути в’язниці і відбутися штрафом замість тримання під вартою.
Однак, слідчий проігнорував пропозицію підозрюваних і повідомив про неї керівництво.
31-го липня слідчі детективи обласного управління Нацполіції задокументували та затримали обох фігурантів справи. В одному з кабінетів Сокирянського відділення поліції порушники якраз намагалися дати старшому слідчому частину неправомірної вигоди у розмірі 16 тисяч гривень. Правоохоронці припинили протиправні дії чоловіків.
Наразі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 3 статті 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Затриманих поміщено до ізолятору тимчасового тримання.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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