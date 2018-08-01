



Буковинці пропонували слідчому хабардля пом’яшення покарання - 01.08.2018 09:56

За надання неправомірної вигоди службовій особі чоловіків затримано та поміщено до ізолятору тимчасового тримання.

Не бажаючи відбувати покарання в місцях позбавлення волі за скоєні крадіжки, двоє жителів села Романківці Сокирянського району планували вирішити питання через старшого слідчого місцевого відділення поліції. Чоловіки пропонували правоохоронцю 20 тисяч гривень за сприяння у пом’якшенні покарання. Таким чином зловмисники хотіли уникнути в’язниці і відбутися штрафом замість тримання під вартою.

Однак, слідчий проігнорував пропозицію підозрюваних і повідомив про неї керівництво.

31-го липня слідчі детективи обласного управління Нацполіції задокументували та затримали обох фігурантів справи. В одному з кабінетів Сокирянського відділення поліції порушники якраз намагалися дати старшому слідчому частину неправомірної вигоди у розмірі 16 тисяч гривень. Правоохоронці припинили протиправні дії чоловіків.

Наразі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 3 статті 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Затриманих поміщено до ізолятору тимчасового тримання.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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