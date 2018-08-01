



Медведчук заявив про себе для впливу на виборчий процес - 01.08.2018 09:46

Український політик Віктор Медведчук, чиїм кумом є президент Росії Володимир Путін, з дуже непростими намірами вирішив взяти активну участь в політичних процесах напередодні виборів президента України. Таку думку висловив політолог Ярослав Макітра.

Нагадаємо, що Віктор Медведчук публічно заявив про вступ до партії Вадима Рабиновича "За життя". Таким чином він цілком може перехопити у Рабиновича лідерство в переговорах з лідерами опозиційних блоку з питань єдиного кандидата на президентських виборах в Україні, які відбудуться в березні 2019 року.

Макітра відздначив, що публічний вступ у партію "За життя" з боку Медведчука виглядає як певного роду власна легітимізація, разом із отриманням можливості особисто брати участь у грі, підвищувати ставки та торгуватись. Окрім того, вважає політичний експерт, для Оппоблоку також вкрай важливо задіяти ще одного кандидата на вибори.

Юрій Бойко, що бере участь в обговоренні газових питань, також є не менш вигідним кандидатом. Участь Рабиновича у передвиборчій гонці як окремого кандидата зменшують шанси обох політиків на вихід у другий тур. Так, на думку експерта, питання з приводу торгів тепер з боку Рабиновича буде вирішувати Медведчук.

Платинова Буковина

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