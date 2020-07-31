Киянин приніс на обмін 2300 жетонів метро

- 31.07.2018 17:28
Киянин приніс на обмін 2300 жетонів метро

Пасажири київського метро мають змогу протягом сьогодняшнього дня, 31 липня, обміняти без доплати сині жетони на зелені, які будуть дійсні вже з 1 серпня.

За словами спікера Київського метрополітену Наталки Макогон, один зі столичних пасажирів встановив рекорд - на обмін він приніс 2300 жетонів. Також двоє пасажирів обміняли по 500 жетонів.

Зазначимо, що після цього пасажири ще мають змогу обміняти жетони, але вже з доплатою, або ж пропорційно. Зробити це можна буде лише в сервісних центрах.

Нагадаємо, що проїзд в міському транспорті Києва здорожчав з 14 липня, згідно з відповідним розпорядженням очільника столиці Віталія Кличка. Разова поїздка вартує 8 гривень, за умов сплати бесконтактною карткою або у разі використання проїздного вартість проїзду складе 6,3 грн. Безконтактні картки діятимуть тепер до 12 місяців. На картку можна разово придбати не більше 50 поїздок, і загалом їх має бути не більше 100 одиниць

Платинова Буковина

Ключові слова: заміна жетонів метро в києві, київський метрополітен

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