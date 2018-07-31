Бойовики на Донбасі збільшили інтенсивність обстрілів

- 31.07.2018 14:57
Бойовики на Донбасі збільшили інтенсивність обстрілів

За словами спікера Міністерства оборони України Дмитра Гуцуляка, протягом минулої доби на Донбасі супротивник істотно збільшив кількість обстрілів.

Повідомляється, що минулої доби проросійські бойовики використовували заборонені крупнокаліберні міномети, піхотне озброєння та гранатомети різних типів. Протягом 30 липня терористи здійснили 40 прицільних обстрілів по позиціям підрозділів Об’єднаних сил. В результаті троє українських бійців отримали різні поранення, їх було госпиталізовано.

12 прицільних обстрілів було здійснено бойовиками на Луганському напрямку. Переважно використовувались гранатомети різних типів, а такж піхотне озброєння. Під обстріли попали райони населених пунктів Травневе, Майорськи, Новгородське. Тричі терористи вдавались до обстрілів в районі Світлодарська. Окрім того, під обстріл потрапили позиції в районі Кримського. За допомогою гранатометів та стрілецької зброї підрозділи Об’єднаних сил надавали відповідь.

28 прицільних обстріл було здійснено супротивником по позиціях ООС на Донецькому напрямку. Тричі елись обстріли з мінометів по позиціях в районі Водяного. загалом було випущено понад 10 мін калібру 82 мм, 10 мін 120 мм калібру, використання ких знаходиться під забороною, згідно Мінських домовленостей. В районі населених пунктів Новомихайлівка, Піски, Широкіне, Новотроїцьке, Опитне, Гнутове, Кам’янка, Авдіївка були зафіксовані обстріли з гранатометів та іншого піхотного озброєння. Чотири рази відкривався вогонь в районі Лебединського та Мар’їнки, тричі обстріляли Водяне, а також відбулось п’ять обстрілів позицій у районі Павлополя.

Піхотне озброєння українські бійці в декількох випадках застосовували в якості відповіді.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: обстріли на донбасі, зона оос

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

З 1 серпня в Україні починають відключати аналогове ТБ Масове відключення аналогового телебачення з одночасним переходом на цифрове мовлення розпочнеться вже завтра
- 31.07.2018 17:54
Киянин приніс на обмін 2300 жетонів метро Пасажири київського метро мають змогу протягом сьогодняшнього дня, 31 липня, обміняти без доплати сині
- 31.07.2018 17:28
Дати проведення та учасники Меридіан Черновіц 2018 В Чернівцях цього року знову відбудеться міжнародний поетичний фестиваль Meridian Czernowitz
- 31.07.2018 16:48
П’яний буковинець на мотоциклі ледь не вкоротив собі життя Поліція Буковини закликає водіїв неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху,
- 31.07.2018 14:21
Скільки заробляють в Чернівецькій міськраді Громадська організація "Центр реформ і розвитку" провела аналіз розходів Чернівецької міськради разом із розходами мерій
- 31.07.2018 12:59
Розпочав роботу виборчий штаб ББП Блок Петра Порошенка планує ініціювати передвиборчу кампанію, і вже розпочав роботу виборчий штаб
- 31.07.2018 12:26
Слідчий на Буковині погорів на хабарі За грошову винагороду слідчий одного з відділів слідчого управління ГУНП в Чернівецькій
- 31.07.2018 12:06
Сьогодні розпочнеться суд над радником Януковича Манафортом У вівторок, 31 липня, в штаті Вірджинія розпочнеться судове засідання у справі фінансових злочинів відомського американського
- 31.07.2018 11:24
Вчені навчились прогнозувати смерть людини Вчені з Йельського університету створили технологію, за допомогою якої можливо визначити не тільки точний вік організму
- 31.07.2018 10:55
Після зміни адреси спрощенці мають зареєструвати книгу обліку доходів за новим місцем Відповідно до п.п. 296.1.1 п. 296.1 ст. 296 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями
- 31.07.2018 10:48

Всі новини