



Бойовики на Донбасі збільшили інтенсивність обстрілів - 31.07.2018 14:57

За словами спікера Міністерства оборони України Дмитра Гуцуляка, протягом минулої доби на Донбасі супротивник істотно збільшив кількість обстрілів.

Повідомляється, що минулої доби проросійські бойовики використовували заборонені крупнокаліберні міномети, піхотне озброєння та гранатомети різних типів. Протягом 30 липня терористи здійснили 40 прицільних обстрілів по позиціям підрозділів Об’єднаних сил. В результаті троє українських бійців отримали різні поранення, їх було госпиталізовано.

12 прицільних обстрілів було здійснено бойовиками на Луганському напрямку. Переважно використовувались гранатомети різних типів, а такж піхотне озброєння. Під обстріли попали райони населених пунктів Травневе, Майорськи, Новгородське. Тричі терористи вдавались до обстрілів в районі Світлодарська. Окрім того, під обстріл потрапили позиції в районі Кримського. За допомогою гранатометів та стрілецької зброї підрозділи Об’єднаних сил надавали відповідь.

28 прицільних обстріл було здійснено супротивником по позиціях ООС на Донецькому напрямку. Тричі елись обстріли з мінометів по позиціях в районі Водяного. загалом було випущено понад 10 мін калібру 82 мм, 10 мін 120 мм калібру, використання ких знаходиться під забороною, згідно Мінських домовленостей. В районі населених пунктів Новомихайлівка, Піски, Широкіне, Новотроїцьке, Опитне, Гнутове, Кам’янка, Авдіївка були зафіксовані обстріли з гранатометів та іншого піхотного озброєння. Чотири рази відкривався вогонь в районі Лебединського та Мар’їнки, тричі обстріляли Водяне, а також відбулось п’ять обстрілів позицій у районі Павлополя.

Піхотне озброєння українські бійці в декількох випадках застосовували в якості відповіді.

Платинова Буковина

Всі новини