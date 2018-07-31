



Скільки заробляють в Чернівецькій міськраді - 31.07.2018 12:59

Громадська організація "Центр реформ і розвитку" провела аналіз розходів Чернівецької міськради разом із розходами мерій інших міст, які мають приблизно таку ж кількість населення.

На своїй сторінці ГО "Центр реформ і розвитку" Facebook відзначили, що в рейтингу стосовно видатків на одну штатну одиницю Чернівецька міська рада займає одне з лідируючих місць.

Витрати на одну штатну одиницю в рік в Чернівецькій міській раді складають 215,4 тисячі гривень. Бюджет Чернівців усього містить на державне управління у 2018 році приблизно 102 млн грн. За словами представників "Центру реформ і розвитку", спеціалісти з гарною квалфікацєю гідні високих зарплат, однак, свою кваліфікацію вони мають доводити не статками, а ефективністю виконання роботи.

В Чернівецькій міській раді, як повідомляють в організації, середній розмір зарплатні у працівників управлінь та департаментів коливається від 14 798 гривень до 20 443 гривень на місяць.

Платинова Буковина, Чернівці

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