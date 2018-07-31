Слідчий на Буковині погорів на хабарі

- 31.07.2018 12:06
Слідчий на Буковині погорів на хабарі

За грошову винагороду слідчий одного з відділів слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області мав посприяти у пом’якшенні покарання за скоєння злочину.

Увечері 30-го липня працівники прокуратури Чернівецької області спільно із співробітниками обласних управлінь Нацполіції та СБУ задокументували факт отримання неправомірної вигоди 32-річним капітаном поліції. Під час передачі коштів у розмірі 4,5 тисячі доларів США слідчого було затримано.

Речовий доказ у поліцейського вилучено. Затриманого поміщено до ізолятору тимчасового тримання.

«Поступово, крок за кроком ми викорінюємо ті ганебні прояви, що дискредитують роботу всієї поліції», – зауважив начальник Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області Анатолій Дмитрієв. – «Порушення закону людьми, котрі б мали його захищати, є неприпустимим. Ще раз нагадую: перед законом усі рівні і ми не будемо нікого покривати».

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: хабарництво буковина, хабарі в поліції

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