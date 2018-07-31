Сьогодні розпочнеться суд над радником Януковича Манафортом

- 31.07.2018 11:24
Сьогодні розпочнеться суд над радником Януковича Манафортом

У вівторок, 31 липня, в штаті Вірджинія розпочнеться судове засідання у справі фінансових злочинів відомського американського політтехнолога Пола Манафорта.

Манафорт під час президентських виборів у США 2016 року керував передвиборчим штабом президента Дональда Трампа. Раніше, у 2004 році, за запрошенням українського бізнесмена Рината Ахметова політтехнолог почав роботу з Віктором Януковичем, який на той час був кандидатом у президенти України.

В прокуратурі США повідомляють, що тільки в Україні Манафорт зміг заробити порядка 60 мільйонів доларів.

Даний судовий розгляд стосуватиметься фінансових злочинів Манафорта, які було виявлено під час розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера, а саме - заробітків під час роботи в якості політичного консультанта в Україні, які було приховано від податкової служби. Як зазначив прокурор Грег андерс, від свідків з боку уряду навряд прозвучить слово "Росія".

Другий судовий процес над Манафортом розпочнеться у вересні в окрузі Колумбія і буде стосуватиь здебільшого політичних питань.

Відзначимо, що Пола Манафорта та його колишнього помічника Ріка Гейтса 30 жовтня 2017 року звинуватили у змові проти США. Обом закидають досить широкий перелік злочинів, які ще продовжують доповнюватись і складають вже десятки пунктів. Слідство підкреслює, що під час рооти в Україні політтехнологи заробили десятки мільйонів доларів. Через офшори протягом 2006-2015 років їм вдалось провести близько 75 мільйонів доларів. Слідство наполягає на тому, що Манафорт приховав від влади США привласнені ним близько 30 мільйонів доларів. Що стосується Гейтса, то він "відмив" понад 3 мільйонів дларів. Вірогідне втручання Росії у президентські вибори в США 2016 року розслідується офісом спецпрокурора Мюллера. 4 липня 20178 року у Мюллера зазначиди, що стосовно Манафорта висуваються нові звинувачення. Пол Манафорт наразі знаходиться в штаті Вірджинія, у в’язниці міста Александрія.

Платинова Буковина

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